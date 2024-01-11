Сядят или нет: Настю Ивлееву заподозрили еще в одном преступлении

На организатора "голой вечеринки" продолжают сыпаться проблемы. Юристы заметили в работе блогера новый состав противоправного деяния.

Работа Насти Ивлеевой после одной из самых громких вечеринок прошлого года находится под пристальным вниманием. Налоговая служба предъявила к молодой женщине претензии, но сняла их после погашения долговых обязательств. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказывает, что блогера могут привлечь к ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ.

Организатора почти голой вечеринки уличили в уходе от обязательных платежей в пользу государства. Отечественное законодательство позволяет использовать систему льготного налогообложения при общей выручке не более 150 миллионов рублей. Настя Ивлеева же получает в разы больше. Не превышать установленный лимит ей, вероятно, помогает дробление сумм. Открываются фиктивные ООО и ИП. Заключение договоров проходит через эти юридические лица. При этом фактически хозяйственной деятельности они не ведут.

Подобные деяния попадают под две статьи: 198 и 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов физических и юридических лиц. Если суд установит вину блогера, то ей грозит заключение в исправительное учреждение. Санкции статьи предусматривают до трех лет тюрьмы.

Напомним, что накануне стало известно об отклонении судом миллиардного иска против Анастасии Ивлеевой. Его, как сообщает телеканал "360", подал Александр Иншаков. Продюсер сериала "Бригада" считает, что блогер должна сполна ответить за организацию "голой" вечеринки. Исковое заявление отклонено из-за отсутствия регистрации ответчика на территории юрисдикции Хамовнического районного суда.