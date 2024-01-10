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Среда 10 января

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Массовое помешательство: Бородина удивила заявлением о покрасневших ногах горожан

Массовое помешательство: Бородина удивила заявлением о покрасневших ногах горожан
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Ксения Бородина подняла в своем блоге необычную тему. Телеведущая задала вопрос подписчикам по поводу нового тренда.

Ксения Бородина в своем блоге часто делится модными новинками и необычными трендами. Известно, что телеведущая – большая модница и всегда следит за последними тенденциями в этой сфере. На этот раз речь зашла о массовом помешательстве: Бородина удивила заявлением о покрасневших ногах горожан. Ведущая "Дома-2" написала в своем блоге:

"Похоже, красные колготки серьезно захватили улицы города и социальные сети. Причем я вижу самые разные стилистические решения, фасоны и оттенки. Что скажете по поводу этого тренда, надели бы?".

Мнения подписчиков разделились. Кто-то написал, что подобный вид одежды не для них, а кто-то поддержал тренд, представленный Ксенией Бородиной. Некоторые подчеркнули, что такой элемент образа нужно надевать только на стройные ноги, чтобы выглядеть красиво.

По мнению стилистов, красные колготки еще останутся в гардеробе модниц в этом году, так как данный цвет является одним из лидеров сезона 2023/2024. Главный принцип, который следует уяснить, как считают эксперты, – это выбор правильного оттенка. Так, например, более дорогими считаются глубокие винные цвета.

Стилистическая находка Ксении Бородиной еще раз подчеркивает, как внимательно она следит за городскими трендами. Ее подписчики точно не пропустили ни одной яркой новинки, которая делает образ ярче.

10 января 2024, 20:04
Телеграм-канал Ксении Бородиной ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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