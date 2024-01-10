Оголившаяся Кристина Асмус решила взбесить народ: Вы можете лучше

Кристина Асмус нашла повод, как вызвать неприязнь у россиян. Актриса сделала заявление, которое повергло всех в шок.

В то время, как певица Слава жалуется россиянам на постигнувшую ее напасть в виде дополнительных 15 килограммов, Кристина Асмус, не стесняясь, рассказывает о своей идеальной фигуре после новогодних праздников. В своем блоге в соцсети звезда российского кино написала под новым снимком:

"Сейчас буду вас бесить (хотя, куда уж больше))), но я после праздников осталась в своей форме и не набрала даж полкилограммушка". (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

Эти комментарии бывшая жена Гарика Харламова оставила под фото, где она одета в белый халат, который скинут с одного плеча и не оставляет полета для фантазии: через распахнутую одежду видно белье Асмус. Мотив актрисы очевиден: оголившаяся Асмус решила взбесить народ своей идеальной фигурой. Однако, судя по комментариям, получилось у нее это не на все сто.





Так, например, один из подписчиков Кристины Асмус написал: "Какая-то слабенькая попытка бесить. Прям вообще не о чем. Кристина, вы можете лучше". Другой пользователь Сети отметил: "Плохо старались, Кристина Игоревна. На майонез надо больше налегать ". Многие из поклонников актрисы поддержали ее и отметили, что она выглядит просто прекрасно.