Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу

Вячеслав Макаров рассказал о темной стороне своей личности. На нее у актера большие планы.

Как выяснилось, актер Вячеслав Макаров вовсе не против того, чтобы продемонстрировать свою темную сторону. Телеведущий считает, что его "злодейская" харизма может сыграть ему на руку. В амплуа отрицательного персонажа, как признается Вячеслав, он чувствует себя прекрасно и готов его раскрыть при первом удобном случае.

"Скорее, злодея какого-нибудь сыграл бы, почему нет. Мне кажется, у меня и внешне этому все соответствует, и внутренняя часть во мне темная все-таки тоже существует", – заявил артист в интервью Пятому каналу.

Предубеждений по поводу роли злодея Вячеслав Макаров не испытывает. Он считает, что в каждом человеке живет несколько личностей. Отрицательная – одна из них. Образ плохого парня, по словам актера, представляет для него особенный интерес еще и потому, что это позволяет изучить мотивы того или иного персонажа. Макаров подчеркивает важность проживания подобных ролей и узнавания самого себя: смог бы он также поступить или нет.

Звездный артист кино и ТВ признался, что роль идущего по головам подлеца может помочь вытащить его темное нутро. Именно вытащить, потому как Макаров себя таковым не считает. Похоже, что для актера важным в профессии остается еще и знакомство с тем или иным психологическим типом поведения. По его словам, самый главный урок, который бы он извлек из работы над подобной ролью – это понимание того, почему персонаж так пренебрежительно относится к людям.