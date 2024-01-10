Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов

Певица Слава пожаловалась на прибавку в весе после новогодних каникул. Артистка заявила, что ей срочно нужно похудеть.

Певица Слава не скрывает от поклонников ни печалей, ни радостей. В очередном видео на своей странице в соцсети артистка поделилась болью практически каждого россиянина после новогодних торжеств: на талии звезды появились лишние килограммы.

В коротком видео Слава поведала о настигшей ее напасти. Сидя за столом с нанесенной маской на лицо, певица посетовала:

"Мне нужна не маска, а минус 15 килограмм. Сейчас на следующем видео вы убедитесь в этом". (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

После короткой фразы о наболевшем Слава показала видео, где она бойко танцует в объятиях морских волн. Под песню "American boy" группы "Комбинация" артистка продемонстрировала, видимо, самые проблемные места, по ее мнению. Издалека раздобревшую за праздники певицу Славу практически невозможно узнать, но, если присмотреться – это все та же любимая всеми россиянами эффектная красотка.

Похоже, что исполнительница хита "Одиночество" с удовольствием налегала на "оливьешку" и другие яства за новогодним столом. Однако подобные изменения фигуры ироничную Славу, судя по всему, никак не расстраивают. Певица смело заявляет публике об изменениях в фигуре, о своем самочувствии и личной жизни. Будем надеяться, что звезда российской сцены скоро придет в ту форму, которая будет ее только радовать!