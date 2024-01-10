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Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин

Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин
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Печальная новость расстроила поклонников творчества пожилого мужчины. В текущем году он бы мог отметить свой 95-й день рождения.

Накануне днем перестало биться сердце известнейшего деятеля культуры. Из жизни ушел Игорь Яковлевич Болгарин, сообщает телеканал "360". Мужчины не стало на 95-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. Для друзей, близких, учеников, поклонников режиссера новость об уходе стала шоком.

Уроженец Крыма всю свою жизнь посвятил творчеству, напоминает "Царьград". В 2003 году он признан заслуженным деятелем искусства. Среди сценарных работ Игоря Болгарина известнейшие ленты: "На графских развалинах", "Дерсу Узала". Он выступил режиссером в советских фильмах. Игорь Болгарин писал книги, преподавал, активно участвовал в общественной жизни страны. В каждую свою работу деятель культуры вкладывал частичку души.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что пока информации о месте и времени церемонии прощания со сценаристом нет. Вероятно, данные об этом появятся позже.

10 января 2024, 07:10
Свечи. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/www.globallookpress.com
Союз кинематографистов РФ✓ Надежный источник

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