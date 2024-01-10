Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко

После общественного резонанса мужчина попытался оправдаться, но люди не поверили. Многие уверены, что в снег отец бросил именно своего сына.

Блогер-миллионник Сергей Косенко вряд ли ожидал, что одно из его многочисленных видео вызовет настолько мощную волну негодования. Несколько дней назад мужчина опубликовал ролик, на котором запечатлен момент погружения маленького ребенка в огромный сугроб. Подписчики обрушились на отца двухмесячного малыша с критикой. Даже самые преданные поклонники творчества блогера уверены, что подобное поведение является преступным по отношению к сыну.

Автор видео Сергей Косенко попытался оправдаться. Он записал ролик с извинениями и пояснениями. По его словам, в сугроб погружали не живого ребенка, а манекен. этой же версии, как сообщает "Пятый канал", придерживается и адвокат Сергей Жорин.

"Никакого преступления совершено не было. Запись смонтирована с использованием манекена. Сергей уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред и нравственные страдания", — пояснил юрист.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту противоправного деяния, запечатленного на видео. После мощного общественного резонанса на ситуацию обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас расследование продолжается. Сергей Косенко сотрудничает с правоохранителями. Блогер продолжает утверждать, что состава преступления нет.

В социальных сетях видео по-прежнему вызывает споры. Кто-то считает, что запись все же запечатлела настоящего ребенка – можно рассмотреть мимику малыша. есть и те, кто полностью поддерживает блогера, отмечая явные признаки монтажа. По своим местам все расставит только экспертиза и расследование.