Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи

Исполнительница народных песен, несмотря на возраст, отлично выглядит. Рассказываем, как у Пелагеи получается красиво стареть.

37-летняя заслуженная артистка Российской Федерации является одной из самых красивых женщин на отечественной сцене. Пелагея выглядит на несколько лет моложе. Поклонники не исключают, что основная причина приятного внешнего вида кроется в генетике. "Страсти" же публикуют мнение пластического хирурга. Александр Вдовин, не стесняясь, раскрывает все секреты привлекательности фольклорной певицы.

Пелагея – публичный человек. Она находится на сцене с 4-летнего возраста. Преданные поклонники и специалисты в состоянии заметить, что певица не всегда выглядела так, как сейчас. Еще несколько лет назад женщина была обладательницей аппетитных форм. Лишний вес отражался и на лице.

"Я вижу, что ее нынешний облик — не только результат похудения, но и хорошо подобранных процедур", – отметил пластический хирург.

Александр Вдовин, внимательно изучая фотографию Пелагеи, предположил наличие следующих операций:

Удаление комков Биша. Такая операция помогает сделать скулы более острыми. После вмешательства лицо выглядит худым.

Мезонити. Четкий контур лица говорит о вероятном использовании подобного вида процедур.

Аппаратные и инъекционные процедуры. Это заметно по отсутствию морщин и мимических изменений, которые присущи людям в возрасте за 30 лет.



Ранее на лице Пелагеи были видны следы угревой сыпи. Сейчас же кожа певицы чистая и ухоженная. Это, в числе прочего, говорит о регулярном посещении косметолога. Сама же певица предпочитает не раскрывать собственные секреты красоты и привлекательности.