Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи

37-летняя заслуженная артистка Российской Федерации является одной из самых красивых женщин на отечественной сцене. Пелагея выглядит на несколько лет моложе. Поклонники не исключают, что основная причина приятного внешнего вида кроется в генетике. "Страсти" же публикуют мнение пластического хирурга. Александр Вдовин, не стесняясь, раскрывает все секреты привлекательности фольклорной певицы.
Пелагея – публичный человек. Она находится на сцене с 4-летнего возраста. Преданные поклонники и специалисты в состоянии заметить, что певица не всегда выглядела так, как сейчас. Еще несколько лет назад женщина была обладательницей аппетитных форм. Лишний вес отражался и на лице.
"Я вижу, что ее нынешний облик — не только результат похудения, но и хорошо подобранных процедур", – отметил пластический хирург.
Александр Вдовин, внимательно изучая фотографию Пелагеи, предположил наличие следующих операций:
- Удаление комков Биша. Такая операция помогает сделать скулы более острыми. После вмешательства лицо выглядит худым.
- Мезонити. Четкий контур лица говорит о вероятном использовании подобного вида процедур.
- Аппаратные и инъекционные процедуры. Это заметно по отсутствию морщин и мимических изменений, которые присущи людям в возрасте за 30 лет.
Ранее на лице Пелагеи были видны следы угревой сыпи. Сейчас же кожа певицы чистая и ухоженная. Это, в числе прочего, говорит о регулярном посещении косметолога. Сама же певица предпочитает не раскрывать собственные секреты красоты и привлекательности.