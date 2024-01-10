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Среда 10 января

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В долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы

В долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы
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Признанный поклонниками король отечественной эстрады задолжал государству сотни тысяч рублей. Сейчас специалисты отдела взыскания ищут немолодого мужчину в стразах, чтобы закрыть все финансовые вопросы.

Штрафы, которые Примадонн забыл оплатить, стали причиной розыска певца. Проблемы продолжают преследовать Филиппа Киркорова и в наступившем году, пишет женский журнал "Клео.ру". Ранее артист уже заплатил больше 12 миллионов рублей налоговых платежей . Сейчас же вскрылась информация о новых долговых обязательствах.

Компания, которая принадлежит Филиппу Киркорову, столкнулась с несколькими судебными исками. По исполнительным производствам фирма должна выплатить долги. Несмотря на сравнительно небольшой размер – 500 и 5000 рублей, гасить их певец не торопится. Более того, долги начали образовываться и по причине неоплаты штрафов, наложенных из-за нарушения ПДД.

Филипп Киркоров – человек, который вряд ли стеснен в финансах, хотя его положение пошатнулось после "голой" вечеринки. Напомним, в конце прошлого года исполнитель хита "Зайка моя" посетил мероприятие Насти Ивлеевой. Праздник стал одним их самых громких скандалов. Пользователи социальных сетей даже сравнили шоу с балом нечистой силы из булгаковского романа. В немилость после скандала попали и другие артисты и певцы: Лолита, Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза. Им не помогло даже публичные видеоролики с раскаянием.

Киркорову вечеринка значительно испортила репутацию. Немолодого артиста "вырезали" из новогодних шоу, а один из федеральных телеканалов и вовсе переснял концовку фильма, в котором принимал участие Примадонн. Пытаясь исправиться, мужчина решился на отчаянный шаг. Он пожертвовал часть заработанных денег на благотворительность: помощь детям.

10 января 2024, 03:23
Филипп Киркоров. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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