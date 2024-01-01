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Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Певица Лолита Милявская обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2024-м годом.

Певица Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! Как оказалось, для звезды уже не важно после 60 лет какой год будет, главное, чтобы он наступил.

"Для тех, кто хочет нового от жизни я скажу. Люди, это же старая мудрость, радуйтесь каждому дню, и чтобы у вас был 24-й, а после него 25-й, и не цепляйтесь к этим крокодилам, драконам, чей год. Короче, меньше драконьте себя и окружающих!", – поделилась Лолита.

Напомним, что Лолита Милявская получила широкую известность после того, как альбом "Ту-ту-ту на-на-на" побил все рекорды продаж. А в 1999 году молодая звезда удостаивается премии "Овация", как самая разноплановая артистка, телеведущая и режиссер. Ее яркий и провокационный образ также сыграл важную роль в ее популярности. Лолита всегда выделяется среди других артистов своим неповторимым стилем одежды, макияжем и прической. Она стала модной иконой и вдохновением для многих молодых артистов.

1 января 2024, 13:10
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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