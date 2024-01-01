Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Анна Калашникова отправила видеопоздравление для "Дни.ру".

Актриса и модель Анна Калашникова поздравила всех с Новым годом. Селебрити нажелала целый мешок подарков: все это вам точно пригодится в Новом году.

"Всем привет! Я Анна Калашникова желаю вам в Новом 2024 году изумрудного дракона как можно больше драконят, друзья! Конечно же, всем любви, счастья, обрести свою вторую половинку, карьерной реализации и как можно больше денег! И самое последнее – это ходячий мем: чтобы Новый год был не хуже предыдущего!" – сказала Анна.

Напомним, что Анна Калашникова известна как актриса и модель. Также селебрити пробовала себя в музыкальном творчестве. Звезда российского шоу-бизнеса состояла в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным.