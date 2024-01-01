SHAMAN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

SHAMAN отправил видеопоздравление для "Дни.ру".

SHAMAN обратился к читателям "Дни.ру" и поздравил всех с Новым годом. Исполнитель хита "Встанем" не забыл напомнить о патриотической тематике своего творчества.

"Привет, "Дни.ру"! Это SHAMAN. Я русский, я поздравляю вас с Новым годом!" – сказал артист.

Напомним, что SHAMAN (Ярослав Дронов) приобрел огромную популярность после выхода его песен "Встанем" и "Я русский" в 2022 году. До этого Ярослав Дронов почти десять лет искал себя в творчестве. В 2013 году он участвовал в телевизионном музыкальном проекте "Фактор А". В 2014 году певец вышел на сцену шоу "Голос" на Первом канале.

В дискографии артиста более 30 композиций. За время музыкальной карьеры SHAMANа было создано 14 клипов на его песни.