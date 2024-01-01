Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Понедельник 1 января

20:27Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:40Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:18Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:31Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:15Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:10Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:09Елена Преснякова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:08SHAMAN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 22:05Алсу поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:30Александр Айвазов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:34Обращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 17:06Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 17:00Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 15:51Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 15:20Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом 14:37Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 13:14Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 11:05Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024 09:17Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 08:27Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии 06:12Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 04:38Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника 02:45Как правильно загадывать желания: советы психолога 00:063 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи 22:08Как не слить весь бюджет на подарки? 20:17Как накопить в новогодние праздники? 18:05Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:04Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год 15:09Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне 13:00Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини 11:21"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах 09:13ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции 08:38Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году 08:02Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки 07:07Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 06:01Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников 05:30Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

96

Родион Газманов записал новогоднее поздравление для читателей "Дни.ру" во время съемок на фестивале "Песня года". Артист произнес искренние пожелания.

Популярный певец Родион Газманов решил поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом. Артист успел заглянуть в будущее и узнал, что 2024 год будет по-настоящему теплым и светлым.

"Я поздравляю всех с наступающим 2024 потрясающим, светлым и теплым годом. Будьте счастливы", – искренне произнес артист.

Стоит отметить, что Родион Газманов является лауреатом многих музыкальных премий и наград, таких как "Золотой граммофон", "Муз-ТВ" и других. Еще в детстве будучи ребенком он решил, что пойдет по стопам отца и станет певцом. В 2013 году он выпустил свой первый альбом "Противофазы", который получил широкую популярность и признание общественности. Сейчас артист принимает активное участие в благотворительных проектах и помогает нуждающимся людям.

1 января 2024, 20:27
Родион Газманов. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ https://globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых

Фото: Crocus City Hall
Фото: VK Stadium
Фото: Дворец спорта &quot;Динамо&quot;
Фото: Мосфильм

По теме

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем

Родион Газманов показал фанатам детское фото

Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певица Татьяна Буланова отправила видеооткрытку читателям "Дни.ру". Певица Татьяна Буланова поздравила с Новым годом.

Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певица Анита Цой отправила новогоднее поздравление для читателей "Дни.ру". Звезда отметила особенный характер будущего года. Певица Анита Цой отправила новогоднюю видеооткрытку читателям "Дни.

Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Анна Калашникова отправила видеопоздравление для "Дни.ру". Актриса и модель Анна Калашникова поздравила всех с Новым годом.

Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Таисия Повалий отправила новогоднее видеопоздравление для "Дни.ру". Певица пожелала всем светлого праздника. Очаровательная Таисия Повалий поздравила всех с Новым годом.

Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певица Лолита Милявская обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2024-м годом. Певица Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.

Выбор читателей

31/12ВскМодельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 31/12ВскОбращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 31/12Вск3 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи 31/12ВскКак правильно загадывать желания: советы психолога 31/12ВскАнфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 31/12ВскСбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии