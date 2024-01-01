Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Родион Газманов записал новогоднее поздравление для читателей "Дни.ру" во время съемок на фестивале "Песня года". Артист произнес искренние пожелания.



Популярный певец Родион Газманов решил поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом. Артист успел заглянуть в будущее и узнал, что 2024 год будет по-настоящему теплым и светлым.

"Я поздравляю всех с наступающим 2024 потрясающим, светлым и теплым годом. Будьте счастливы", – искренне произнес артист.

Стоит отметить, что Родион Газманов является лауреатом многих музыкальных премий и наград, таких как "Золотой граммофон", "Муз-ТВ" и других. Еще в детстве будучи ребенком он решил, что пойдет по стопам отца и станет певцом. В 2013 году он выпустил свой первый альбом "Противофазы", который получил широкую популярность и признание общественности. Сейчас артист принимает активное участие в благотворительных проектах и помогает нуждающимся людям.