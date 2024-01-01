Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певица Татьяна Буланова отправила видеооткрытку читателям "Дни.ру".

Певица Татьяна Буланова поздравила с Новым годом. Звезда пожелала всего самого лучшего:

"Привет "Дни.ру"! Я, Таня Буланова, поздравляю вас с Новым годом! Пускай будет все классно, счастливо и замечательно!"

Татьяна Буланова начала творческую карьеру еще на заре 90-х, и с тех пор радует поклонников своим вокальным творчеством. После "Шлягера-1991", где певица была удостоена гран-при, перед ней открылись двери российского шоу-бизнеса.

В 1994 году Буланова выпускает композицию "Колыбельная", которая получает премию фестиваля "Песня года". Успех повторился в следующем году с песней "Скажи мне правду, атаман".

С 1995 года Татьяна Буланова начинает сотрудничество со студией "СОЮЗ". Певица выпускает альбом "Обратный билет". В 1996 году она получает награду премии "Золотой граммофон" за композицию "Ясный мой свет". Татьяна Буланова выпускает еще несколько альбомов. Ее треки "Мой сон", "Мой ненаглядный становятся хитами. Певица продолжает творческую деятельность. У нее есть свой ресторан в Санкт-Петербурге.