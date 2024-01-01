Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певец Денис Клявер обратился к читателям "Дни.ру". Артист поздравил всех с Новым годом.

Экс-участник группы "Чай вдвоем" поздравил "Дни.ру" с Новым годом! Денис Клявер пожелал исполнения всех желаний и самых смелых мечт!

"Привет "Дни.ру"! Это Денис Клявер! Я поздравляю вас с Новым годом! Пусть сбудутся все ваши мечты!"

Напомним, что Денис Клявер начал сольную карьеру в 2013 году: певец выпустил сольный альбом "Не такая, как все". В этом же году за песню с одноименным названием получил премию "Золотой граммофон". В следующем году стал лауреатом премии. До 2017-го Денис Клявер ежегодно выпускает новые треки, а в 2021-м вышел третий по счету альбом исполнителя под названием "Тебя удача найдет". Певец совмещает музыкальное творчество и работу на ТВ. В 2021 году он начал вести музыкальное шоу "Большая рыба" на телеканале "Ля-Минор ТВ".