Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певица Анита Цой отправила новогоднюю видеооткрытку читателям "Дни.ру". Селебрити подчеркнула, что будущий 2024 год будет особенным:
"Дорогие друзья! Дорогие читатели "Дни.ру"! Я поздравляю вас с Новым годом! 2024-й – непростой год, а год Дракона! Вы знаете, что вся эта восточная философия не просто так. Ведь дракон – защитник жилья, дракон – защитник семьи, дракон – защитник справедливости, и он будет бороться и биться за самое прекрасное на Земле – за вашу любовь и за ваше счастье! Будьте такими! Будьте счастливыми и любимыми! И, конечно, живите вкусно весь год, как в моих "Цойкиных рецептах"! Люблю вас!"
Напомним, что свою творческую карьеру Анита Цой начала в 1996 году. Певица уже во время учебы зарабатывала на запись первого альбома. Ее авторский альбом "Полет" становится "самым громким открытием года" в 1998-м. Далее артистка записывает еще несколько пластинок, дает сольные концерты и даже пробуем себя в оперном искусстве.
Анита Цой не раз принимала участие в различных ТВ шоу. Сейчас певица занимается продвижением кулинарного проекта "Цойкины рецепты".