Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певица Анита Цой отправила новогоднее поздравление для читателей "Дни.ру". Звезда отметила особенный характер будущего года.

Певица Анита Цой отправила новогоднюю видеооткрытку читателям "Дни.ру". Селебрити подчеркнула, что будущий 2024 год будет особенным:

"Дорогие друзья! Дорогие читатели "Дни.ру"! Я поздравляю вас с Новым годом! 2024-й – непростой год, а год Дракона! Вы знаете, что вся эта восточная философия не просто так. Ведь дракон – защитник жилья, дракон – защитник семьи, дракон – защитник справедливости, и он будет бороться и биться за самое прекрасное на Земле – за вашу любовь и за ваше счастье! Будьте такими! Будьте счастливыми и любимыми! И, конечно, живите вкусно весь год, как в моих "Цойкиных рецептах"! Люблю вас!"

Напомним, что свою творческую карьеру Анита Цой начала в 1996 году. Певица уже во время учебы зарабатывала на запись первого альбома. Ее авторский альбом "Полет" становится "самым громким открытием года" в 1998-м. Далее артистка записывает еще несколько пластинок, дает сольные концерты и даже пробуем себя в оперном искусстве.

Анита Цой не раз принимала участие в различных ТВ шоу. Сейчас певица занимается продвижением кулинарного проекта "Цойкины рецепты".