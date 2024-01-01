Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Таисия Повалий отправила новогоднее видеопоздравление для "Дни.ру". Певица пожелала всем светлого праздника.

Очаровательная Таисия Повалий поздравила всех с Новым годом. Певица обратилась к "Дни.ру" и пожелала исполнения желаний.

"Привет, "Дни.ру"! Я поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам светлого праздника, прекрасных впечатлений от Нового года и, конечно же, пусть все желания ваши сбываются! Всегда! С Новым годом!" – восторженно заявила артистка.

Звезда российского шоу-бизнеса стала популярна в нашей стране после выхода мюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001) и "Золушка" (2002). В первом она сыграла Княгиню, а во втором – Сваху. Обе роли принесли Повалий известность. В мюзиклах она исполнила композиции "Три зимы" и "Не спугните жениха".

После этого Таисия Повалий сотрудничала с Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Певица принимала участие в программах "Точь-в-точь", "Две звезды", "Отцы и дети" на Первом канале.