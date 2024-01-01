Елена Преснякова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Свою новогоднюю видеооткрытку для "Дни.ру" отправила Елена Преснякова. Певица поздравила всех с Новым годом.

Советская и российская певица Елена Преснякова поздравила "Дни.ру" с Новым годом. Звезда поделилась своим праздничным настроением и оптимизмом:

"Я Елена Преснякова поздравляю всех с Новым годом! Дай Бог еще увидимся!"

Заслуженная артистка России также загадочно добавила, что в скором времени зрители увидят ее на одном из федеральных каналов. Солистка ВИА "Самоцветы" не перестает удивлять своими стильными образами. На этот раз Елена Преснякова надела черное платье в блестках, украшенное большой розовой астрой.

Творческая карьера певицы началась в далекие 70-е. Сначала она работала в свердловской филармонии. А после знакомства с будущим мужем Владимиром Пресняковым начала сотрудничать с ансамблем Гюлли Чохели. Затем состоялся ее звездный взлет в ансамбле "Самоцветы".

В 90-е Елена Преснякова выступала вместе со своим сыном Владимиром Пресняковым. Певица также много внимания уделяла воспитанию внука Никиты.