Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки

Она посвятила этому целый пост в своих соцсетях. Под фото в нижнем белье телеведущая выразила свое отношение к нашумевшей вечеринке.



“Почти голая” вечеринка Насти Ивлеевой за последнюю стала главной темой для обсуждения. Сначала на блогера обрушился хейт из-за дресс-кода, затем гнев общественности перешел на звездных гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита Милявская. Некоторые из них записали видеообращения с раскаяниями и объяснениями, и самой Насте пришлось извиниться за случившееся.

Телеведущая Анфиса Чехова поддержала Ивлееву в этой ситуации. Она утверждает, что и сама возможно приняла бы участие в вечеринке, если бы ее пригласили. Сама Анфиса когда-то могла оказаться на месте Анастасии, ведь она была ведущей провокационного шоу на тему секса.

При этом Чехова не видит причин извиняться за такую вечеринку.

“Мне было грустно смотреть твое видео, особенно когда ты извиняешься перед гостями, которые с радостью включились в игру, которую ты им предложила”, – отметила телеведущая.

При этом она понимает тех, кто записал видео с раскаяниями, ведь никому не хочется терять заработок.

Анфиса Чехова считает, что главная проблема в том, что вечеринка прошла в неподходящее для этого время. Но сожалеть Ивлеевой не нужно. В заключении своего поста ведущая “Секса в большом городе” добавила, что считает Анастасию интересной личностью и готова ее поддерживать.