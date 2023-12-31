Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Воскресенье 31 декабря

18:34Обращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 17:06Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 17:00Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 15:51Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 15:20Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом 14:37Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 13:14Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 11:05Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024 09:17Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 08:27Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии 06:12Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 04:38Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника 02:45Как правильно загадывать желания: советы психолога 00:063 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи 22:08Как не слить весь бюджет на подарки? 20:17Как накопить в новогодние праздники? 18:05Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:04Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год 15:09Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне 13:00Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини 11:21"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах 09:13ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции 08:38Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году 08:02Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки 07:07Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 06:01Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников 05:30Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста 04:50Лучше отказаться: названо самое калорийное новогоднее блюдо 03:37Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова 01:38Определен необычный способ навсегда избавиться от курения 21:37Азия или Европа: Муцениеце нацелилась на зарубежный кинематограф 18:44Валерия рассказала о своем питании на новогодних каникулах 15:46Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 14:26Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки

Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки
227

Она посвятила этому целый пост в своих соцсетях. Под фото в нижнем белье телеведущая выразила свое отношение к нашумевшей вечеринке.

“Почти голая” вечеринка Насти Ивлеевой за последнюю стала главной темой для обсуждения. Сначала на блогера обрушился хейт из-за дресс-кода, затем гнев общественности перешел на звездных гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита Милявская. Некоторые из них записали видеообращения с раскаяниями и объяснениями, и самой Насте пришлось извиниться за случившееся.

Телеведущая Анфиса Чехова поддержала Ивлееву в этой ситуации. Она утверждает, что и сама возможно приняла бы участие в вечеринке, если бы ее пригласили. Сама Анфиса когда-то могла оказаться на месте Анастасии, ведь она была ведущей провокационного шоу на тему секса.

При этом Чехова не видит причин извиняться за такую вечеринку.

“Мне было грустно смотреть твое видео, особенно когда ты извиняешься перед гостями, которые с радостью включились в игру, которую ты им предложила”, – отметила телеведущая.

При этом она понимает тех, кто записал видео с раскаяниями, ведь никому не хочется терять заработок.

Анфиса Чехова считает, что главная проблема в том, что вечеринка прошла в неподходящее для этого время. Но сожалеть Ивлеевой не нужно. В заключении своего поста ведущая “Секса в большом городе” добавила, что считает Анастасию интересной личностью и готова ее поддерживать.

31 декабря 2023, 17:00
Анфиса Чехова/Фото: Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова
Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024
Обворожительная Катя Гусева делится новогодним настроением. Звезда попала в объектив "Дни.ру". Fashion-диджей, телеведущая и актриса Катя Гусева — одна из тех редких звезд шоу-бизнеса, которые вызывают интерес не скандалами и ссорами, а красотой и личным счастьем.

Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин

Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин
Накануне Нового года историк моды дал советы по выбору одежды и аксессуаров. Он рассказал, что лучше надеть на праздничный ужин. Александр Васильев дал рекомендации, которые помогут составить новогодний образ и встретить праздники ярко.

Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом

Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом
А сейчас внимание: слово предоставляется яркой и позитивной кинозвезде Оксане Сташенко. Смотрите видео и улыбайтесь чаще! Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая спешит поздравить читателей "Дни.

Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной

Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной
На днях Ольга Орлова в своем блоге выложила трогательное видео, где ее подруга Ксения Бородина играет с ее младшей дочкой. Кстати, Бородина является еще и крестной мамой малышки. Дружба двух звездных красавиц началась на Доме 2.

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024
Рискнем предположить, что вы уже получили большое количество поздравлений с главным и, пожалуй, любимым многими праздником. Успешная певица Наталья Подольская присоединяется к ранее сказанным приятным словам и в эксклюзивном видео поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым годом. Бывшая участница музыкального шоу "Фабрика звезд-5" Наталья Подольская сияет от счастья.

Выбор читателей

29/12ПтнИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 29/12Птн"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 29/12ПтнПропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 30/12СбтКак выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 30/12СбтПоплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 30/12СбтПочему дочь Началовой тяжело переносит Новый год