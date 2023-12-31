Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Воскресенье 31 декабря

14:37Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 13:14Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 11:05Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024 09:17Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 08:27Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии 06:12Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 04:38Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника 02:45Как правильно загадывать желания: советы психолога 00:063 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи 22:08Как не слить весь бюджет на подарки? 20:17Как накопить в новогодние праздники? 18:05Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:04Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год 15:09Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне 13:00Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини 11:21"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах 09:13ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции 08:38Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году 08:02Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки 07:07Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 06:01Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников 05:30Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста 04:50Лучше отказаться: названо самое калорийное новогоднее блюдо 03:37Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова 01:38Определен необычный способ навсегда избавиться от курения 21:37Азия или Европа: Муцениеце нацелилась на зарубежный кинематограф 18:44Валерия рассказала о своем питании на новогодних каникулах 15:46Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 14:26Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года 10:53Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты 10:21Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора 09:16Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой 08:47Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии 08:26Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной

Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной
146

На днях Ольга Орлова в своем блоге выложила трогательное видео, где ее подруга Ксения Бородина играет с ее младшей дочкой. Кстати, Бородина является еще и крестной мамой малышки.

Дружба двух звездных красавиц началась на Доме 2. Ольга Орлова признается, что сейчас Ксения Бородина для нее стала очень близким человеком. Она очень рада, что встретила человека, которому может доверить все самое важное.

Ксения же вообще не верила в женскую дружбу до знакомства с экс-солисткой “Блестящих”. Она поделилась тем, что до Ольги в шоу-бизнесе у нее совсем не было подруг.


Девушки уже не раз подтверждали искренность своей дружбы не только словом, но и делом. Орлова поддержала Бородину в ссоре с Ольгой Бузовой. Та обвиняла телеведущую в том, что она согласилась вести шоу с ее экс-бойфрендом Давой. А Ксюша защищала Ольгу, когда на нее обрушилась волна хейта в связи с рождением ребенка. Многие считали, что Орлова родила не сама, а прибегла к услугам суррогатной матери. Ксения прямо высказывала свое мнение по поводу этой травли и поддерживала подругу.

Фанаты тоже подливают масла в огонь, обсуждая отношения ведущих телестройки. Многие считают, что Бородина подавляет Орлову, и эта дружба не будет долгой. Певица же считает, что ее подруга – совсем не жесткий, а очень ранимый человек. Они встретились уже в осознанном возрасте, поэтому к дружбе подошли по-взрослому. И вопреки всем домыслам, Ксения Бородина и Ольга Орлова продолжают дружить.

31 декабря 2023, 14:37
Ксения Бородина. Фото: YouTube/@NadinStrelets
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024
Рискнем предположить, что вы уже получили большое количество поздравлений с главным и, пожалуй, любимым многими праздником. Успешная певица Наталья Подольская присоединяется к ранее сказанным приятным словам и в эксклюзивном видео поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым годом. Бывшая участница музыкального шоу "Фабрика звезд-5" Наталья Подольская сияет от счастья.

Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024

Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024
Долгожданные и любимые многими праздники в самом разгаре. Поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом решил певец Сергей Лазарев. Артист записал эксклюзивное обращение. Бывший участник поп-группы "Smash!!" Сергей Лазарев в мире шоу-бизнеса пользуется особой популярностью.

Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Актер Юрий Чернов отправил новогоднее поздравление для "Дни.ру". Актер театра и кино Юрий Чернов поздравил всех с Новым годом.

Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Чудесная новость в преддверии любимого праздника! Российская певица Варвара придумала для вас пожелание по случаю грядущего торжества. О таком вы могли и не мечтать, но в Новый год должны сбываться даже самые заветные желания.

Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Народная артистка России передает вам праздничное обращение. В канун самого волшебного праздника года Наталья Гвоздикова помнит о любимой публике. Прекрасная женщина, успешная личность, гордость страны — до чего же хороша актриса Наталья Гвоздикова и как молодо она выглядит! Совсем скоро у звезды день рождения — 7 января 2024 года ей исполняется 76 лет.

Выбор читателей

29/12ПтнИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 29/12Птн"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 29/12ПтнПропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 30/12СбтКак выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 30/12СбтПоплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 29/12ПтнПровинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана"