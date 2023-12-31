Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Обворожительная Катя Гусева делится новогодним настроением. Звезда попала в объектив "Дни.ру".

Fashion-диджей, телеведущая и актриса Катя Гусева — одна из тех редких звезд шоу-бизнеса, которые вызывают интерес не скандалами и ссорами, а красотой и личным счастьем. Позитивная знаменитость поздравила всех читателей "Дни.ру" с Новым годом. Теплые слова она адресовала и нашей редакции.

"Всем привет! Это DJ Катя Гусева и я хочу поздравить одно из своих любимых изданий "Дни.ру". С наступающим Новым годом, годом Дракона, 2024. Будьте счастливы, здоровы, любимы и, конечно же, всегда публикуйте самые интересные новости", – произнесла артистка.

Стоит отметить, что минувший год для диджея был по-настоящему насыщенным. Весной у звезды был юбилей, а в красивую дату 6 июня Катя Гусева вышла замуж за адвоката Михаила Сазонова. Дизайнер Аника Керимова сшила для невесты несколько роскошных свадебных платьев. Первый свадебный танец молодоженов проходил под живое пение Филиппа Киркорова.

С поп-королем fashion-диджея связывают давние близкие отношения. Ранее Катя Гусева не раз признавалась, что хотела быть женой Филиппа Киркорова. Сейчас с исполнителем хита "Снег" ведущая лишь дружит. В этом году Катя Гусева проговорилась, что сердце короля эстрады занято. Кого артистка имела в виду — остается загадкой, а Филипп Киркоров по-прежнему плетет интриги.