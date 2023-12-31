Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом

А сейчас внимание: слово предоставляется яркой и позитивной кинозвезде Оксане Сташенко. Смотрите видео и улыбайтесь чаще!

Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая спешит поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом! Оксана Сташенко желает вам богатства, процветания, мудрости и, конечно, здоровья:

"Привет, "Дни.ру"! Я – Оксана Сташенко, с радостью, от всего сердца поздравляю вас с наступающим, самым лучшим в мире праздником, с Новым годом! 2024 год принесет всем богатство, процветание, ум, мудрость и обязательно здоровье! Верьте в чудо, и оно к вам придет!".

В 2023 году жизнь Оксаны Сташенко была насыщенной и наполненной разными событиями. Рассказываем, что мы писали о звезде сериала "Возвращение Мухтара":



Знаменитость поделилась необычными рекомендациями для тех, кто стремится сбросить вес. Подробнее – здесь.

Журналист издания "Дни.ру" провел откровенное интервью с Оксаной Сташенко, обсудив сложные обстоятельства, с которыми сталкивается нация и глобальное сообщество. Подробнее – здесь.

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Артистка настоятельно рекомендовала не прощать Пугачеву. Подробнее – здесь.





Редакция "Дни.ру" искренне поздравляет актрису с наступающим Новым годом! Желаем ей неиссякаемого вдохновения, бесконечного творческого энтузиазма и ярких успехов. Пусть каждый день приносит Оксане Сташенко новые возможности, интересные идеи и приятные перспективы в карьере.