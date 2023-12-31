Рискнем предположить, что вы уже получили большое количество поздравлений с главным и, пожалуй, любимым многими праздником. Успешная певица Наталья Подольская присоединяется к ранее сказанным приятным словам и в эксклюзивном видео поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым годом.



Бывшая участница музыкального шоу "Фабрика звезд-5" Наталья Подольская сияет от счастья. Не так давно поп-певица, которая вот уже 10 лет состоит в счастливом браке с популярным исполнителем Владимиром Пресняковым, выразила желание стать наконец-то мамой девочки. Дело в том, что на данный момент супруги вместе растят двух мальчиков, поэтому розовые наряды и бантики в их доме были бы очень желанными.

В 2023 году исполнительница хита "Такая сильная любовь" призналась, что ее красивая внешность отчасти зависит от регулярного посещения косметологов. Певица также отмечала день рождения сына Ивана на Красной поляне в Сочи, улизнула из дома на поиски любви и заняла первую строчку хит-парада "Золотой Граммофон". В череде предновогодней суеты Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024.

"Дорогие читатели "Дни.ру"! Я желаю вам в Новом году счастья и здоровья. Будьте всегда вместе со своими родными, обнимайте их как можно чаще и говорите им слова любви! Мне кажется, что это очень важно в любом году – и в старом, и в новом! Просто в новом делайте это почаще!" – обратилась певица, отправив поклонникам воздушный поцелуй.

Кстати, ее супруг, певец Владимир Пресняков, также поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024. Артист пожелал получить как можно больше хороших новостей.