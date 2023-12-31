Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024

Долгожданные и любимые многими праздники в самом разгаре. Поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом решил певец Сергей Лазарев. Артист записал эксклюзивное обращение.

Бывший участник поп-группы "Smash!!" Сергей Лазарев в мире шоу-бизнеса пользуется особой популярностью. Ко всему прочему, имя исполнителя хита "В самое сердце" регулярно всплывает в светской прессе. Не так давно, к примеру, артист попал в неприятную историю, связанную с королевой шпагата Анастасией Волочковой. На премии "Золотой граммофон", которая состоялась в конце ноября, Лазарев отказался сделать с ней совместное фото, из-за чего на него обрушился великий гнев со стороны балерины.

В 2023 году Сергей Лазарев также оценил талант запевшей Кудрявцевой, вместе со зрителями поздравил маму с днем рождения и сокрушался из-за чистоты номера в отеле, в который его заселили во время гастролей в Перми. Немного избавившись от новогодних хлопот, Сергей Лазарев оставил нам поздравления для читателей "Дни.ру" с Новым годом.

"Дорогие "Дни.ру"! Я, Сергей Лазарев, от всей души хочу поздравить всех читателей с Новым годом и со всеми праздниками! Хочу пожелать удачи, здоровья, хороших и позитивных новостей, и чтобы все у вас получалось! Я вас очень люблю и до встречи в новом году", – трогательно выразился певец.

Сергей Лазарев пребывал в хорошем настроении, и кажется, что вместе со своим обращением он даже передал эту частичку позитива и нам.

Кстати, свои поздравления с Новым годом записали и другие звезды шоу-бизнеса. Певица Варвара, к примеру, пообещала, что грядущий год будет успешным и хорошим, а актер Юрий Чернов пожелал читателям "Дни.ру" быть здоровыми, счастливыми и любимыми.

