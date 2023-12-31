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Воскресенье 31 декабря

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Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Актер Юрий Чернов отправил новогоднее поздравление для "Дни.ру".

Актер театра и кино Юрий Чернов поздравил всех с Новым годом. Народный артист России пожелал самого важного — лучше и не скажешь. Надеемся, что вам, дорогие читатели "Дни.ру", приятно внимание звезды экрана.

"Здравствуйте! Меня зовут Юрий Чернов, народный артист России, актер театра и кино. Начиная с фильма "Доживем до понедельника", "Приключения электроника", "Сказки", "Фитили", "Ералаши" с моим участием вы много-много раз видели.

Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым 2024 годом! Пожелать вам крепкого здоровья, счастья! Хорошего Нового 2024 года! Будьте здоровы, счастливы и любимы. И мирного неба нам всей над нашей прекрасной необъятной великой Родиной!" – сказал артист.

Напомним, Юрий Чернов сыграл роль балалаечника в одном из самых популярных фильмов СССР — "Иван Васильевич меняет профессию". Актер начал свой путь в кино с 1968 года, получив бесценный опыт в разнообразных жанрах сценического представления.

Его творческий вклад в историю отечественного искусства сложно переоценить. За время профессиональной службы он горячо полюбился и театральной публике. Актер сыграл немало ролей в Московском театре миниатюр, Театре Луны, Школе современной пьесы. С 2013 года – актер Театра Сатиры. Также Юрий Чернов был ведущим легендарной программы "Спокойной ночи, малыши!", а еще у него получилось стать отличным педагогом и успешным издателем.

31 декабря 2023, 09:17
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
Фото: ЭКСМО
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