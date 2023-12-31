Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Чудесная новость в преддверии любимого праздника! Российская певица Варвара придумала для вас пожелание по случаю грядущего торжества.

О таком вы могли и не мечтать, но в Новый год должны сбываться даже самые заветные желания. Очаровательная певица Варвара поздравила вас, читатели "Дни.ру", с наступающим Новым годом. Ее слова — как бальзам на душу.

"Привет, дорогие читатели "Дни.ру"! Я Варвара! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Я вам желаю счастья! Счастья такого, которого вы сами себе пожелаете! Пусть у вас дома всегда будут радость, везение, общение, друзья, любовь! Берегите друг друга! Новый год будет успешным и хорошим! Я вам это обещаю!" – сказала звезда.

Лучезарная вокалистка преподносит слушателям поп-музыку с элементами фольклора и классики. С 2010 года певица Варвара носит звание "Заслуженная артистка России".

Волна профессионального успеха в жизни знаменитости началась с 2000-х. Блондинка становилась и участницей, и лауреатом музыкального фестиваля "Песня года". Певица Варвара получила "Серебряный диск" за альбом "Ближе".

С концертными турами исполнительница побывала в странах Европы и Азии, что говорит о ее выдающихся возможностях и преимуществах перед многими коллегами на родине. Певица Варвара выступала на сценических площадках Германии, Северной Кореи и Великобритании.