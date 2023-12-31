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Воскресенье 31 декабря

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Алсу поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Алсу отправила новогоднее видеопоздравление для "Дни.ру".

Певица Алсу поздравила "Дни.ру" с наступающим Новым годом. Артистка пожелала всем того, что не купишь за деньги.

"Привет, "Дни.ру"! Я Алсу поздравляю всех с наступающим Новым годом! Счастья вам, здоровья!" – сказала певица.

Напомним, что призер "Евровидения" Алсу начала свою сольную карьеру в возрасте 15 лет. Ее композиции "Иногда" и "Зимний сон" принесли артистке известность. Певица выпустила несколько альбомов. Также Алсу записывала композиции на английском языке. В 2009 году в паре с Иваном Ургантом вела финал конкурса "Евровидение" в Москве. В этом же году она приняла участие в съемках фильма Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7-й. Виват, Анна!". Певица выступает как автор многих своих треков. Также Алсу работает в коллаборации с другими артистами российского шоу-бизнеса.

31 декабря 2023, 22:05
Дни.ру✓ Надежный источник

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