Александр Айвазов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певец Александр Айвазов обратился к зрителям в коротком видео. Артист поздравил всех с наступающим Новым годом.

Певец и композитор Александр Айвазов, наиболее известный по хитам "Бабочка-луна", "Где ты?", "Лилии", "Спонсор", "Невеста", "Амазонка", "Дай мне руку", отправил видеопривет читателям "Дни.ру". Шоумен предстал перед камерой в черных очках и малиновом пиджаке, надетом поверх черной майки.

"Всем большой привет! Я Саша Айвазов, хочу поздравить "Дни.ру" с наступающим Новым годом! Всего самого наилучшего! Люблю, целую нежно!" – произнес певец.

Напомним, что Александр Айвазов начал свой звездный путь в отечественном шоу-бизнесе в начале 90-х. Певец работал С Дмитрием Маликовым и группой "Комбинация". В 1993 году уже выходит его первый сольный альбом под название "Не грусти". После этого артист выпускает еще несколько музыкальных альбомов.

С 2006 года Александр Айвазов начинает сотрудничество с СТС: он пишет саундтрек к сериалу "Кадетство". В начале нулевых артист возобновляет музыкальную карьеру и выпускает новые композиции в составе альбома. В 2022 году Айвазов принял участие в проекте "Суперстар !Возвращение" на НТВ.