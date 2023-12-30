Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Народная артистка России передает вам праздничное обращение. В канун самого волшебного праздника года Наталья Гвоздикова помнит о любимой публике.

Прекрасная женщина, успешная личность, гордость страны — до чего же хороша актриса Наталья Гвоздикова и как молодо она выглядит! Совсем скоро у звезды день рождения — 7 января 2024 года ей исполняется 76 лет. Вот как бежит время.

Ну а пока на повестке у нас Новый год. В преддверии долгожданного торжества дива советского экрана записала для вас, читатели "Дни.ру", новогоднее сообщение.

"Добрый вечер! Я Гвоздикова Наталья Федоровна хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать вам всего самого хорошего: мира, добра, любви, счастья! Ваша Гвоздикова".

Напомним, по окончании ВГИКа знаменитость начала работать в Театре-студии киноактера. Известность она получила после съемок в фильме "Рожденная революцией" (1977). За роль Маши была удостоена Государственной премии СССР.

Также Наталья Гвоздикова снималась в картинах "Печки-лавочки" (1972), "Калина красная" (1973), "Большая перемена" (1973), "Барышня-крестьянка" (1995) и других выдающихся лентах. Обширная фильмография знаменитости постепенно пополняется.

При огромном количестве профессиональных достижений и всенародной славе Наталья Гвоздикова продолжает свою высокую просветительскую миссию и размышляет об общественном благополучии. Верим и ждем, что в Новый год 2024 желания актрисы непременно сбудутся!