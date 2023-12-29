"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника

Известное шоу "Модный приговор" траслировалось в телеэфире Первого канала с 2007 года. Однако в начале 2022-го стильная передача о перевоплощениях исчезла из сетки вещания.

В самом начале 2024 года преданные зрители вновь смогут увидеть свою любимую передачу. Уже 2 января "Модный приговор" возобновит работу, видоизменив эфирный формат на телевизионный кастинг. Представители пресс-службы телеканала рассказали, что кресло Обвинителя, которое всегда занимала журналистка и модный эксперт Эвелина Хромченко, все еще за ней. А вот за места Судьи и Защитника придется состязаться.

Представители канала назвали имена вероятных участников обновленной телепередачи. Так, кресло Судьи могут завоевать такие известные личности, как популярный исполнитель ролей в кино Игорь Верник, имиджмейкеры Александр Рогов и Даниил Грачев, телеведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Защитниками могут стать следующие кандидаты: журналистка Татьяна Геворкян, современная писательница и блогерша Арина Холина, актер и шоумен Антон Лаврентьев и молодая звезда социальных сетей Мия Бойка.



Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Перечисленные выше знаменитости, оказавшись в студии обновленного шоу "Модный приговор", постараются любыми способами покорить сердца телезрителей. Представители Первого канала также рассказали, что после появления всех возможных претендентов в эфире будет объявлено голосование онлайн. Вот так задачка для поклонников шоу!

Кстати, 65-летний модный эксперт Александр Васильев, который занимал место ведущего на протяжении 15 лет, вернуться на шоу не смог. Журналистам издания "Абзац" искусствовед сообщил, что его возраст и состояние здоровья не позволяют ему участвовать в передаче. При этом в беседе с представителями прессы Александр Васильев рассказал, что сейчас чувствует себя намного лучше.