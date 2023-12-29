Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана"

Филипп Киркоров столкнулся с последствиями своего появления на звездной закрытой вечеринке.

Скандал вокруг нашумевшей тусовки с дресс-кодом "почти голый" продолжает набирать обороты. Нет сомнений, что все объявившиеся в столичном клубе Mutabor злополучной ночью на 21 декабря сейчас вовсю ругают себя за этот опрометчивый поступок. В числе тех, кто кусает локти, оказался и любимец публики Филипп Киркоров.

На днях извинения перед всей страной принесла главная виновница праздника Настя Ивлеева. Поп-король тоже не стал делать вид, будто ничего не произошло, и поспешил раскаяться. Однако оправдания о том, что он "вошел не в ту дверь", артисту не помогли. Как писали "Дни.ру" ранее, его настигли последствия после "голой" вечеринки.

Стало известно, что Филипп Киркоров не предстанет перед зрителями в новогоднюю ночь. Выступления певца вырезали из передач, словно он в них и не снимался. А теперь выяснилось, что провинившемуся артисту нашли замену и в кино. Как сообщается, поп-короля не будет в фильме "Иван Васильевич меняет все", который вот-вот должен выйти на экраны.

В ремейке знаменитой картины Леонида Гайдая бывший супруг Аллы Пугачевой должен был сыграть роль Петра I. Однако на днях его персонаж пропал с постера комедии. А накануне выяснилось, что создатели и вовсе отказались от сцен с участием артиста.

Источник пишет, что место Филиппа Киркорова в фильме занял звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый. На кадрах, которые появились в телеграм-канале "Дни.ру", актер предстал в образе Людовика XVI. Помимо поп-короля, роли в картине лишилась Анна Асти. Отмечается, что певицу, сыгравшую Барби, заменила коллега по цеху Клава Кока. Сильно ли такой исход огорчил Филиппа Киркорова, остается только гадать.