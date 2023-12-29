Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке

Александр Петров и его новоиспеченная супруга вовсю готовятся в Новому году. Избранница артиста показала в социальных сетях нарядную елочку.

Последние несколько месяцев поклонники активно следят не столько за творчеством актера, сколько за происходящим в его личной жизни. Недавно знаменитый холостяк, долго не решавшийся связывать себя узами брака, все же поставил штамп в паспорте. Однако в супруги Александр Петров выбрал не ту, кого многие ожидали в этом статусе увидеть.

Как известно, с 2019 года звезда кино состояла в отношениях с коллегой по цеху Стасей Милославской. Однако этой осенью, спустя четыре года, он вдруг создал семью с другой. Женой актера стала неизвестная публике брюнетка по имени Виктория.

Судя по всему, с новой 22-летней избранницей Александр Петров по-настоящему счастлив, ведь пара практически не расстается. Ранее "Дни.ру" писали, что он впервые вывел жену на публику. Многие отмечали, что Виктория уверенно держалась перед камерами. Судя по всему, статус супруги столь известного человека и пристальное внимание ее ничуть не смущают.

Молодая жена артиста не скрывается от публики, а, напротив, активно ведет социальные сети. Накануне Виктория поделилась со своей почти 20-тысячной аудиторией новыми кадрами. Брюнетка показала в блоге нарядную елку и похвасталась горой подарков в семейном гнездышке.

"В предвкушении", – подписала снимок девушка.

Для кого предназначаются яркие коробки, остается загадкой. Вероятно, супруги решили порадовать в праздник всех близких и родных. Очевидно, где-то среди них Александр Петров оставил новогодний сюрприз и для любимой жены.