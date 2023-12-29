Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини

На новом снимке Татьяна Плаксина позирует напротив зеркала в шикарном наряде.

Когда-то в семье Любови Успенской царили настоящие страсти. Исполнительница хита "Пропадаю я" несколько лет публично выясняла отношения с единственной дочерью, то и дело проливая горькие слезы. У певицы никак не получалось повлиять на наследницу, которая вела настораживающий образ жизни и предъявляла ей громкие обвинения. Но теперь, к счастью, Татьяна Плаксина живет со звездной матерью в мире и согласии.

После всех ссор и скандалов девушке удалось не только найти общий язык с родительницей, но и начать все с чистого листа. В последнее время родственницы практически не расстаются и даже вместе выступают на сцене. Сейчас дочь Любови Успенской активно строит карьеру на российской эстраде в качестве певицы. Кроме того, Татьяна с каждым днем хорошеет и становится все краше.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской. Очевидно, Плаксина как никогда довольна своей внешностью, поэтому регулярно показывает красивую себя в социальных сетях. Накануне девушка порадовала подписчиков очередными снимками, от которых едва ли можно оторвать глаз.

На фото, опубликованных в телеграм-канале "Дни.ру", преобразившаяся Татьяна Плаксина блеснула стройной фигурой в мини. Наследница артистки позировала перед зеркалом, придерживая распущенные волосы руками. Свои формы молодая исполнительница умело подчеркнула женственным нарядом – коротким платьем черного цвета, украшенным перьями и блестками.