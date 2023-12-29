"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах

Курбан Омаров коротко прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшей вечеринки Насти Ивлеевой.

Не секрет, что Ксения Бородина уже много лет является одной из самых обсуждаемых телеведущих страны. Поэтому личная жизнь звезды практически всегда была на виду. Благодаря своей славе и успеху, хотела она того или нет, брюнетка превращала в знаменитостей и своих избранников.

Со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым, звезда "Дома-2" строила отношения больше шести лет и воспитывала дочку. Хотя мужчина не имел никакого отношения к шоу-бизнесу, он довольно быстро обрел популярность в социальных сетях. Уже два года супруги не вместе, но предприниматель продолжает активно вести блог и развиваться.

Обычно экс-муж Ксении Бородиной делится с подписчиками личными кадрами и рассказывает о своей жизни. Но накануне Курбан Омаров решил высказаться на насущную тему и заговорил об оскандалившихся звездах. Конкретные имена предприниматель называть не стал, но, судя по всему, имел ввиду представителей шоу-бизнеса, посетивших нашумевшую "голую" вечеринку Насти Ивлеевой.

Надо сказать, мужчина ситуацию предпринимать кратко и сдержанно. Как отметил бизнесмен, события последних дней натолкнули его на мысль, что российское общество проходит процесс самоочищения. Однако не все артисты, по его словам, отдают себе в этом отчет.

"Читаю последние новости и понимаю, что наше общество начало самоочищаться. Интересно то, что не все "любимчики народа" это понимают. Почему-то стало жалко на них смотреть", – заявил бывший муж телеведущей.

А ранее "Дни.ру" писали, что Курбан Омаров отреагировал на решение Ксении Бородиной крестить дочь.