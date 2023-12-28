Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана"

Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором они с супругой двигаются под хит группы "Ласковый май".

История фигуриста, перенесшего в этом году кому и ампутацию, тронула сердца многих людей. Сейчас спортсмен продолжает восстанавливаться после тяжелейшей болезни и привыкать к своей новой реальности. А поклонники не перестают восхищаться тем, какую силу духа, упорство и жизнелюбие Роман Костомаров демонстрирует после всего пережитого.

Олимпийский чемпион не скрывает, что месяцы, проведенные в больнице, заставили его пересмотреть некоторые взгляды на жизнь и отношение ко многим вещам. Однако свои лучшие качества фигурист вопреки всему случившемуся сохранил. В их число входит не только стойкость, но и чувство юмора.

Накануне Роман Костомаров опубликовал в блоге забавный ролик, на котором они с женой Оксаной Домниной повторили культовый танец из сериала "Слово пацана". Супруги спародировали незамысловатые движения героев картины под песню "Седая ночь" Юрия Шатунова.

"Идем в ногу со временем с моей роднулей", – шуточно прокомментировал видео спортсмен.





Пользователи социальных сетей от тренда в исполнении олимпийского чемпиона и его жены пришли в полнейший восторг. Подписчики оставили под постом сотни хвалебных слов. Народ восхитился не только выносливостью спортсмена, но и отношениями в его семье. А ранее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну.