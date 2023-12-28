Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии

Евгения прокомментировала слухи о тяжелом недуге ее коллеги Юлии Липницкой. Действительно ли у девушки есть отклонения в пищевом поведении?

Накануне состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Корова на льду". Одну из главных ролей сыграла спортсменка Евгения Медведева. Перед началом показа девушка ответила на вопросы издания "Страсти". Девушку спросили, знает ли она какую-нибудь информацию о наличии у ее коллеги Юлии Липницкой тяжелой формы пищевого поведения. Ранее данные об анорексии у спортсменки растиражировали группы в социальных сетях.

Евгения Медведева пояснила, что давно лично не общалась и не виделась с Юлией. Они лично встречались еще во время начала занятий фигурным катанием. После Олимпиады их дороги разошлись в разные стороны. По этой причине подтверждать или опровергать диагноз другого человека Медведева не может. Тема пищевого расстройства среди спортсменок, по мнению фигуристки. конечно же актуальна.

"Это сплошь и рядом в женском спорте. Такое существует. Самое главное следить за здоровьем", – пояснила девушка.

Золотая медалистка Чемпионатов Европы рассказала, с чем приходится сталкиваться спортсменам после завершения основного этапа карьеры. Такие люди вдруг оказываются перед сложным выбором. Можно снять все ограничения и начать жить без диет и спорта, при этом важно помнить о последствиях такого поведения.

Напомним, что сейчас Юлии Липницкой 25 лет. Она выступала в одиночном катании. Смогла завоевать золотые награды в Олимпийских играх, прошедших в Сочи. В этом же году юная спортсменка привезла на родину медаль высшей пробы Чемпионата Европы. Через три года девушка приняла решение завершить спортивную карьеру.