SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь

Певец объяснил, что традиционно встречает праздник одинаково. Рассказываем, как проведет первую ночь года Ярослав Дронов.

32-летний певец рассказал о планах на праздник. Оказывается, Ярослав Дронов традиционно в первую ночь наступившего года работает, сообщает "Пятый канал". Для большинства артистов эти дни являются высокооплачиваемыми. Выступления проходят как на корпоративах, так и на частных мероприятиях.

"Праздновать я буду, коллеги по цеху — артисты меня поймут, я буду праздновать Новый Год на сцене, буду радовать зрителей своим творчеством. Каждый год так происходит", — признался SHAMAN.

Дронов пояснил, что для него лучшим подарком станет покой. Из-за напряженного графика и большой загруженности у него не всегда хватает свободного времени для полноценного отдыха. Отметим, что за последние два-три года SHAMAN получил невероятную популярность на территории России. Определенную роль в этом сыграла направленность его музыки. зрители признаются, что невероятный голос артиста и сильные тексты пробуждают любовь к стране.

Примечательно, что пробиться на большую сцену уроженцу Тульской области удалось не сразу. С 2013 года он принимал участие в различных музыкальных шоу, но победить не удавалось. Только через пять лет после первого появления на экранах телевизоров мужчине удалось получить огромную популярность. определенную роль в этом сыграли небольшие видео, пересылаемые пользователями социальных сетей. Именно так была распространена запись, на которой Ярослав Дронов исполняет кавер-версию на песню "Танцы на Стеклах". За несколько лет видео посмотрели больше 57 миллионов раз.