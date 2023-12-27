Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей

Екатерина Климова опубликовала в блоге кадры с новогодней фотосессии, в которой приняла участие вместе с наследницами.

Многочисленные поклонники часто хвалят звезду не только за актерский талант, но и за красоту. В свои 45 лет знаменитость выглядит роскошно, создавая впечатление, будто годы над ней не властны. Конкуренцию Екатерине Климовой в привлекательности могут составить разве что ее дочки, которые растут невероятными красавицами.

К счастью, своих очаровательных детей артистка от публики не прячет. Звезд часто показывает своих кровиночек в социальных сетях, радуя глаз подписчиков. Несмотря на это, фанаты не перестают удивляться тому, как быстро наследники брюнетки растут.

Накануне Екатерина Климова опубликовала в блоге кадры с новогодней фотосессии. Артистка приняла участие в съемках вместе со своими подросшими дочками от разных мужей – 21-летней Елизаветой и 8-летней Изабеллой. Знаменитая мама и наследницы позировали перед камерами вместе, облачившись в праздничные наряды.

В одной части фотосессии представительницы звездной семьи примерили на себя образы тотал-блэк, затем сфотографировались в эффектных платьях красного цвета, а потом и вовсе нарядились в уютные пижамы. Особую атмосферу на съемках создали елочные игрушки, украшенные еловые ветки, подарочные коробки и другие атрибуты надвигающегося праздника.

Подписчики артистки по достоинству оценили ролик и были щедры на комплименты. В комментариях пользователи посвятили множество добрых слов не только владелице страницы, но и ее дочкам. А ранее "Дни.ру" писали, что Екатерина Климова показала стройное тело в новой фотосессии.