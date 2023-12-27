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Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана"

Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана"
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Андрей Базанов вряд ли ожидал, что после участия в культовой ленте его жизнь настолько сильно поменяется.

В Москве арестован актер, сыгравший эпизодическую роль в ставшем культовым сериале "Слово пацана. кровь на асфальте". Сергея Базанова обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (Убийство). Следственные органы предполагают, что противоправное деяние было совершено мужчиной еще 12 лет назад. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Базанов сыграл в фильме роль Демида. Недолгого появления в кадре хватило, чтобы мужчину опознали свидетели давнего преступления. По версии, которую выдвигают представители правоохранительных органов, начинающий актер некоторое время назад зарабатывал на жизнь криминалом. Предполагается, что 12 лет назад арестованный москвич в составе группы лиц напал на бизнесмена. У предпринимателя попытались отнять крупную сумму денег – около одного миллиона долларов. В тот момент, когда пострадавший попытался оказать сопротивление, его убили. Было возбуждено уголовное дело, но расследовать его не удалось.

Вероятного убийцу своего отца по видео опознал сын убитого предпринимателя. О том, что в кадре с Иваном Янковским, играющим роль Вовы Адидаса, находится преступник, потерпевший сообщил следователям. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Известно, что ранее Базанов уже привлекался к ответственности. За его плечами несколько судимостей. Роль Демида была для начинающего актера первой.

Напомним, что накануне кинокритики назвали "Слово пацана. Кровь на асфальте" лучшим сериалом уходящего 2023 года. Ленту даже пытались запретить, но специалисты РКН не нашли в фильме ничего противоправного.

27 декабря 2023, 06:50
Руки в наручниках. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

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