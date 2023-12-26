Требуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать

Некоторые считают, что Настя Ивлеева должна понести ответственность за свою скандальную тусовку.

Бывшая жена рэпера Элджея уже несколько лет купается в лучах славы и любви публики. Однако последнюю неделю блогершу обсуждают особенно активно. На этот раз Настя Ивлеева отличилась не творческими успехами, а своим неприличным, как считают многие, мероприятием.

Несколько дней телеведущая организовала в одном из столичных клубов закрытую вечеринку. Согласно дресс-коду, все приглашенные звезды пришли на тусовку в откровенных нарядах. Один из гостей воспринял условия даже слишком серьезно, появившись полностью обнаженным с одним лишь носком на причинном месте. Снимки с этой жаркой ночи тут же завирусились в Сети и вызвали бурную негативную реакцию.

Ранее "Дни.ру" писали, что Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы. Однако некоторые сочли это недостаточным для искупления вины. Теперь стало известно, что устроившую "голую" вечеринку ведущую хотят наказать материально. Как пишет Пятый канал, на виновницу праздника уже готовят коллективный иск.

Уточняется, что неравнодушные требуют взыскать в блогерши миллиард рублей через суд в качестве компенсации морального вреда. Актер Александр Иншаков, ставший инициатором коллективного иска, высказался о ситуации в беседе с журналистами. Продюсер назвал Настю Ивлееву заблудившейся девушкой и заявил, что ее и других звезд необходимо "поставить на место".

По словам Иншакова, в случае удовлетворения иска вся полученная сумма будет направлена на помощь нуждающимся. Чем закончится эта скандальная история, пока остается загадкой. Но, как отмечает актер, жаждущих справедливости набралось уже очень много.

"Там сейчас большое количество людей, которые хотят присоединиться. Когда это произойдет, вы все увидите сами", – заявил Александр Иншаков.