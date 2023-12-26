Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами

Лолита Милявская вышла на связь после нашумевшей тусовки и обратилась к людям.

Исполнительница хита "На Титанике" никогда не входила в число знаменитостей, обладающих безупречной репутацией. Артистка не раз удивляла поклонников смелыми нарядами и дерзким поведением, которые давно стали неотъемлемой частью ее образа. Но недавняя выходка Лолиты вызвала у публики особенно бурную реакцию.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица и другие звезды устроили разврат на закрытой тусовке известной блогерши Насти Ивлеевой. Поначалу исполнительница не спешила оправдываться за свое появление на "голой" вечеринке, заявляя, что с удовольствием бы повторила такой выход в свет спустя 10 лет. Однако теперь ее реакция на случившееся заметно изменилась.

Мероприятие прогремело неделю назад, но скандал вокруг него не утихает до сих пор. Лолита, блеснувшая в тот злополучный вечер в прозрачном комбинезоне и нижнем белье, столкнулась с волной критики. Очевидно, такой реакции общественности знаменитость не ожидала. Поэтому ее новый комментарий по этому поводу не заставил себя долго ждать.

Затравленная после скандальной вечеринки артистка опубликовала в социальных сетях обращение. Лолита объяснила, что шла вовсе не на "голую" тусовку, а на арт-выставку. Однако ей, как и другим гостям, захотелось отвлечься от навалившихся за этот год дел и расслабиться.

"Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось?", – высказалась в видеоролике исполнительница.

Впрочем, искать новые оправдания своему поступку артистка не стала. Вместо этого знаменитость покаялась перед россиянами, заявив, что привыкла брать на себя ответственность. Лолита уточнила, что призывы о ее отмене, вероятно, справедливы, но призвала людей не терять человечности.