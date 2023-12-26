Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло

Выяснилось, что певец Шура был доставлен в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем.

Пик популярности исполнителя хита "Холодная луна" пришелся на 90-е годы. Не секрет, что многие знаменитости конца прошлого века успели растерять свою славу за последние 20 лет. К счастью, певец не вошел в их число. Шура по-прежнему появляется на экранах и выходит в свет, но, несмотря на это, поклонники далеко не все знают о его жизни.

Очевидно, как и у каждого известного человека, у артиста есть секреты от публики. Но один из них журналистам удалось раскрыть. Накануне стало известно об экстренной госпитализации певца, случившейся еще несколько месяцев назад. Источник уточняет, что детали произошедшего раскрыл некто из близкого окружения звезды.

Как сообщают СМИ, полгода назад 48-летний Шура столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Во время летнего отдыха в Крыму исполнитель перенес микроинсульт. Уточняется, что артиста доставили в местную реанимацию, а затем перевели в одну из московских больниц.

Человек из близкого окружения певца отметил, что незадолго до приступа тот сильно изменился внешне. А после, как пишет источник, артисту потребовался месяц на восстановление. Запланированные на тот период концерты пришлось отменить, но о случившемся Шура предпочел умолчать. Сообщается, что о его проблемах со здоровьем знали только близкие.

Сейчас же, по словам источника, исполнитель чувствует себя хорошо. Однако работает звезда очень упорно, не жалея себя. Уточняется, что до середины января певец будет трудиться без выходных. Зато новогоднюю ночь артист собирается провести в тишине и покое. Ранее "Дни.ру" писали, что Шура раскрыл свои планы на Новый год.