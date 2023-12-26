Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП

Авария разделила жизнь певицы на до и после. Артистка нашла в себе силы не только встать на ноги, но и продолжить сольную карьеру.

Лада Дэнс потратила не один месяц на восстановление после жуткого ДТП. 57-летняя женщина смогла встать и выйти на сцену. Поклонники творчества певицы поблагодарили ее за возможность вновь услышать золотые хиты 90-х: "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и "Аромат любви".

Певице тяжело вспоминать об аварии, пишет женский журнал "Клео.ру". Хотелось только одного – перестать испытывать сильнейшую боль. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось, но травмы были слишком серьезными.

"Первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем пришла в себя", – рассказывала Лада Дэнс.



Напомним, авария произошла недалеко от Подольска в начале августа 2023 года. По трассе М2 "Крым" артистка возвращалась после выступления. Виновником ДТП признан водитель такси, который врезался в автомобили на трассе. Кроме известной певицы в страшной аварии травмы получили люди из других транспортных средств.

После произошедшего выяснилось, что Лада Дэнс может потерять способность ходить. Была диагностирована серьезная травма позвоночника. Женщину эвакуировали на вертолете. Врачи оказали своевременную помощь. Далее последовала длительная реабилитация. Певицу поддерживали друзья, семья и поклонники. Напомним, что у артистки двое детей: Илья и Елизавета. Официально она в разводе уже больше двадцати лет.

В ближайшее время Лада Дэнс собирается вновь активно заниматься творческой деятельностью. Ранее она попробовала себя не только на музыкальной сцене. Женщина с 1990 года снимается в кино. Ее фильмография насчитывает несколько популярнейших ролей в таких лентах: "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Путь", "Мексиканский вояж Степаныча".