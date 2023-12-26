С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты

Оказалось, что Сергей Сергеевич живет у чужих людей и получает совсем немного. Ему едва хватает на самое необходимое.

Шоумен никогда не стеснялся показывать свой достаток. Стилист купается в роскоши, общается со звездами и любит посидеть в дорогих ресторанах. В это же время его приемный сын Сергей вынужден жить под одной крышей с малознакомым инвалидом только для того, чтобы не ночевать на улице. Об этом накануне рассказал "Пятый канал".

30-летний молодой человек, уехав из роскошного родительского дома, сейчас живет в Коломне. Он работает в местном доме культуры звукооператором. Сергей Сергеевича раскрыл размер своей заработной платы. оказывается, Он получает 18 тысяч рублей в месяц. Никакого имущества кроме старенькой машины у приемного сына стилиста нет. Известный отец не собирается помогать молодому мужчине, ранее он не раз объяснял, почему занял такую позицию.

Сергей Зверев усыновил маленького мальчика. Он не только помог ребенку избавиться от тяжелейших заболеваний, но и открыл перед ним все звери. Подросший звездный мальчик имел возможность получить лучшее образование, заниматься тем, чем хочет, реализовывать свой творческий потенциал. Младший Зверев не захотел учиться или работать. Он поспешил жениться на малознакомой девушке. Отец помогал молодым, но в какой-то момент его терпение лопнуло. далее последовал развод и разрыв отношений между папой и сыном. Стилист не раз сетовал, что его приемный отпрыск назанимал денег у известных людей, прикрываясь его именем. Подобное отношение звезда терпеть не стала.

Ранее Сергей-младший рассказывал в эфире федерального канала, что приемный отец вычеркнул его из завещания и не оставил ничего. В настоящее время некогда звездный мальчик перебивается с хлеба на воду. Виноват ли в этом его приемный отец? Однозначного ответа на вопрос пока нет.