Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына

Григорий Лепс ответил на вопрос об отношении старшего сына к творчеству. Певец выразил сомнения по этому поводу.

После концерта "Рождество с Григорием Лепсом" певец ответил на несколько вопросов о своей личной жизни. В частности, у артиста спросили о том, хотел бы он видеть своего старшего сына в творческой профессии. Лепс ответил, что сомневается, имеет ли его наследник какое-то отношение к подобной сфере. Также, судя по одному из комментариев, у певца нет особого рвения интересоваться подобными вопросами.

"Не думаю… Сомневаюсь, что он имеет к этому отношение… Мне вообще ***** ", – ответил Лепс.

Старший сын Григория Лепса – внебрачный. Народный артист России рассказал о его существовании в кулуарах концерта к 100-летию со дня рождения композитора Шварца, который состоялся в начале ноября 2023 года в Кремле. Как выяснилось, артист не поддерживает связь со своим наследником и не особенно охотно делится информацией о его жизни. По словам Лепса, он видел своего внебрачного сын только один раз.

Напомним, что у артиста четверо детей от двух официальных браков. Старшей дочери Инге 38 лет. 21-летняя Ева, 16-летняя Николь и 13-летний Иван родились во втором браке Григория Лепса с Анной Щаплыковой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что старший сын Григория Лепса ничего не знает про своего отца. Народный артист, в свою очередь, отметил, что внебрачные дети бывают у всех, однако не каждый в силах об этом заявить. Также певец подчеркнул, что не общается со своим внебрачным сыном, дабы не вмешиваться в его состоявшуюся жизнь.