Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь"

Декабрь, к большому сожалению, стал месяцем больших потерь. Уходят актеры, певцы и танцоры. Рассказываем еще об одной потере.

На 44-м году из жизни ушел актер Алексей Черных. Для близких, друзей и поклонников информация о смерти мужчины стала шоком, пишет RT. По предварительной информации, причиной скоропостижной гибели стали проблемы с сердцем. Не исключено, что у Алексея Владимировича случился инфаркт. Точную причину установит экспертиза, поясняет телеканал "360".

Примечательно, что артист вернулся в Москву для участия в прощальной церемонии с коллегой Татьяной Владимировой. С женщиной Алексей Черных играл в спектакле "Морфий". По страшному стечению обстоятельств звезда сериала "Глухарь" тоже умер, сообщает "Царьград".

Алексей Черных получил популярность благодаря ярким образам в сериалах "Глухарь", "Ищейка", "Мент в законе", "закон и порядок", "Лиса Алиса" и других. На театральной сцене блистал в постановках "Морфий", "Барабаны в ночи". Озвучивал героев зарубежных фильмов.

О месте и времени церемонии прощания с Алексеем Черных пока не сообщается. Напомним, что в последнее время он жил на Алтае. Водил по горам туристов и наслаждался чистым воздухом.