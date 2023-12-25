Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга

Певица переживает очередной пик популярности. Произошло это благодаря зарубежным социальным сетям.

49-летняя исполнительница хита "Долетай" вновь переживает волну популярности. Востребованность певицы резко выросла после завирусившейся в зарубежных социальных сетях песни "Мой мармеладный". Оказалось, что известность напрямую повлияла и на размер гонорара. Об этом Катя Лель рассказала на светском мероприятии, сообщает "Пятый канал".

Конкретную сумму певица называть не стала. Она лишь размыто сообщила об увеличении заработка в пять раз. При этом Катя Лель не стала скрывать восторга от происходящих в жизни трансформаций. Несмотря на то, что платить исполнительнице стали больше, она не изменила требования в райдере.

"Главное в моем райдере – живой звук, темные шторы, подушка ортопедическая, отели, машины бизнес-класс, ну и все», — сообщила певица.

Своим поклонникам Катя Лель пожелала в новом году счастья. Женщина порекомендовала довериться Вселенной, но не забывать об элементарных человеческих качествах. Сама же певица все предстоящие праздники, как и большинство ее коллег по сцене, отметить на работе. После корпоративов и выступлений артистка отправится домой, где ее будет ждать дочь. Девочке в этом году исполнилось 14 лет.

Напомним, что популярность к Кате Лель пришла в конце 90-х. Женщина исполнила свои "золотые хиты". Среди них "Горошины", "Мой мармеладный", "Долетай". После 2006 года певица почти исчезла со сцены, редко появляясь в сборных концертах. Музыкальные критики связывали период забвения певицы с разрывом романтических отношений с продюсером Александром Волковым.