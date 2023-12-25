Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты

Артистка прекрасно выглядит для своего возраста. В интервью исполнительница роли Даши Букиной рассказала, как добилась подобного эффекта.

Актриса не скрывает, что у нее были проблемы с принятием себя. 43-летняя женщина мечтала лечь под нож хирурга, чтобы исправить фигуру после третьих родов. Наталья Бочкарева доверилась опыту "звездного" пластического врача Тимура Хайдарова, пишет женский журнал "Клео.ру".

Исполнительница роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе" раскрыла и стоимость проведенных операций. За двадцать миллионов рублей она смогла избавиться от свисающей кожи на руках, от жира с живота. Теперь у нее идеальные формы: высокая грудь, тонкая талия и аппетитные ягодицы. Поддерживать идеальный внешний вид женщине также помогает активный образ жизни: спорт, правильное питание и отсутствие серьезных стрессов.

Несмотря на скандальную репутацию известного хирурга Тимура Хайдарова, Наталья Бочкарева не пожалела о том, что к нему обратилась. Она полностью удовлетворена работой доктора. Женщина поблагодарила специалиста за возможность вновь почувствовать себя красивой и стройной.

Напомним, что Наталья Бочкарева получила всероссийскую популярность после участия в съемках комедийного сериала "Счастливы вместе". Проект был в эфире почти семь лет. Он закрылся в 2013, но уже через десять лет вновь вернулся на экраны. Сейчас кроме работы в ситкоме актриса играет в театре, записывает музыкальные треки и пробует себя в качестве режиссера. Много времени женщина уделяет семье. 1 апреля 2023 года она сообщила о появлении на свет третьего ребенка. Малыша назвали Александром. У мальчика есть старшая сестра Мария и брат Иван.