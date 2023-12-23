Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все

Знаменитость обратилась к многочисленным поклонникам. Екатерина Стриженова дождалась красивый финал.

Многогранный творческий путь этой звезды театра и кино вызывает массовое восхищение. Внутренний потенциал профессиональной артистки подкреплен ее аристократичными манерами наряду с женским очарованием, которые подкупают зрителей разного возраста и социального положения. Екатерина Стриженова давно обзавелась славой и влиянием, но, самое главное, искренней любовью преданной аудитории.

55-летняя дива российского шоу-бизнеса выглядит невероятно молодой и подтянутой, а мелкие морщинки на ее лице компенсирует сияющая улыбка. И это при том, что Екатерина Стриженова недавно стала бабушкой двух очаровательных мальчиков. Из-за пополнения в семье брюнетка не бросила работу, продолжая верой и правдой служить любимому делу.

23 декабря на официальной страничке в Telegram знаменитость опубликовала пост о последнем в этом году спектакле "Женщины Есенина", где она играет роль матери русского поэта. Перед новогодними праздниками Екатерина Стриженова символично оставляет сцену, ведь заключительный показ года — юбилейный.

"Ну вот и все — в этом году остался всего один спектакль "Женщины Есенина" – 29 декабря, и это будет 100-ый!" — написала в микроблоге артистка.

Отметим, что отдыхать звезде предстоит отнюдь не долго: МХАТ им. Чехова продолжит показ "Женщин Есенина" уже 11 января. Как отметила Екатерина Стриженова, эта постановка бьет все рекорды по посещаемости.