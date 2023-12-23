На зимней вечеринке журнала Hello Russia певица заговорила о наставлениях Аллы Пугачевой. Исполнительница хита "Пьяная вишня" прислушалась к матери.



За последние пару лет о репутации звездной наследницы было сказано немало. И коллеги, и рядовые россияне оценивали внешние данные блондинки и ее способность удержаться в российском шоу-бизнесе. Вопреки козням завистников Кристина Орбакайте гнет свою линию в карьере и выглядит потрясающе.

52-летняя звезда не изнуряет себя диетами, чтобы сохранять женскую привлекательность. Журналисты выяснили, что Кристина Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая.

На светском мероприятии наследница Примадонны рассказала, что Алла Пугачева передала ей ценные наставления, благодаря которым у нее отсутствует необходимость запрещать себе калорийную пищу и голодать. Кристина Орбакайте придерживается нескольких правил.

Артистка не боится есть сладости. Наоборот, она считает, что нужно иногда себе его позволять, а вот от соленого лучше совсем отказаться. Этот совет много лет назад дала ей Алла Борисовна.

Также Примадонна наказала дочери пить 2 литра воды в день и есть больше зелени и овощей. Это залог здоровья и красоты. Кристина Орбакайте призналась, что ее любимое блюдо – это салат из овощей, укропа и петрушки. Он может зарядить певицу энергией на несколько часов.



Еще один секрет от знаменитой мамы – отдавать предпочтение зеленому или травяному чаю. Кристина Орбакайте старается соблюдать и этот наказ, но иногда позволяет себе две или три чашки кофе.



Алла Пугачева набралась опыта и мудрости, поэтому имеет право делиться познаниями с родными. Кристина Орбакайте объявила, что всегда прислушивалась к советам своей мамы и ни разу об этом не пожалела.